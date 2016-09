Half-Life & Portal: Filmprojekte noch in Arbeit, sagt J. J. Abrams 

Schon vor Jahren machten sich Gerüchte breit, dass Valve in Zusammenarbeit mit Filmregisseur und Produzent J. J. Abrams Verfilmungen der beliebten Portal- und Half-Life-Spiele angehen könnte. Während das Studio selbst insbesondere die Half-Life-Marke seit Jahren eher stiefmütterlich behandelt, gab es allerdings schon lange kein Update mehr zum Thema Filmumsetzung. Eine kleine Neuigkeit gibt es nun aber immerhin dank IGN: Im Interview zum Film 10 Cloverfield Lane wurde Produzent J. J. Abrams zu einem Update bezüglich Portal und Half-Life befragt, und während dieser nichts Großartiges in die Richtung zu berichten hatte, ließ er zumindest verlauten, dass die Spiele nach wie vor verfilmt werden sollen - die Projekte befänden sich immer noch in Arbeit und Drehbuchschreiber würden sich bereits der jeweiligen Geschichten annehmen. Die entsprechende Stelle könnt ihr im Video unter diesem Artikel ungefähr ab Minute 1 sehen.

Interessanterweise zeichnet 10-Cloverfield-Lane-Regisseur Dan Trachtenberg unter anderem für den Fanfilm Portal: No Escape verantwortlich, mit der offiziellen Portal-Verfilmung wird er bislang allerdings nicht in Verbindung gebracht. J. J. Abrams arbeitete in den letzten Jahren mitunter an großen Blockbuster-Filmen wie Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht, inszenierte aber etwa im Jahr 2011 auch den Film Super 8 - eine weitere Parallele zu Valves Spielen, da ein interaktiver Trailer zu Super 8 im Hauptmenü von Portal 2 zu finden ist. Für zukünftige Ankündigungen rund um die Half-Life- und Portal-Verfilmungen sowie Valve im Allgemeinen haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseiten im Blick.

Quelle: IGN