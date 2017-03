Half-Life 2: Leak zeigt verschneite Ravenholm-Karte - woher kommt die Map?

Half-Life 3? Half-Life 2: Episode 3? Nix da: Von Fortsetzungen zur Ego-Shooter-Reihe von Valve fehlt jede Spur - Fans sehnen sich seit Jahren auf Nachschub aus dem Half-Life-Universum. Nach Half-Life 2: Episode 2 war Schluss, seitdem scheint die Entwicklung bei Valve auf Eis zu liegen. Dabei sollten ursprünglich viele weitere Zusatzinhalte für den im Jahr 2004 veröffentlichten Ego-Shooter um Protagonist Gordon Freeman folgen - auch von externen Studios wie Junction Point (Disney Epic Mickey). Dass das Studio von Warren Spector bis zur Disney-Übernahme 2007 an einem "großen Projekt für Valve" arbeitete, bestätigte der Deus-Ex-Schöpfer in einem Interview im Jahr 2015.

Nun scheinen neue Details zu den unveröffentlichten Episoden für Half-Life 2 aufgetaucht zu sein. Über die Foren von Facepunch.com verbreitete ein Nutzer einen Link zu einem Datenpaket, das Verzeichnisse und Dateien zu den Maps für die Half-Life-2-Episoden enthält. Die Webseite Valvetime hat sich die Dateien genauer angeschaut.

"Am 24. März leakte eine unbekannte Person die originalen Kartendateien für die Half-Life-2-Episoden", schreiben die Mitarbeiter der Fanseite. Die Quelldateien würden Aufschluss über die einzelnen Entwicklungsstadien der Spiele geben. Im ersten Teil der Auswertung hat Valvetime den "Episodic"-Ordner analysiert, der neben den Maps aus Episode 1 auch frühe Prototypen aus der zweiten Half-Life-2-Episode enthält. Und offenbar sind auch Infos zu unbekannten oder eingestellten Projekten enthalten.

Stammt die Map von den Junction Point Studios?

Valvetime ist auf eine Karte mit der Bezeichnung "styleguide_ravenholm_o1.vmf" gestoßen - sie befindet sich im Ordner "gautam". Interessanter scheint ein Blick in das Innere des VMF-Dateicontainers zu sein. Denn darin wurden zahlreiche Dateien mit der Endung ".jps" entdeckt. Es dauerte nicht lange, bis die Dataminer eine Verbindung zu den Junction Point Studios (JPS) herstellten.

Experten glauben: Die geleakte Ravenholm-Map stammt von Valve selbst. Quelle: valvetime.net Eine von erfahrenen Entwicklern separat durchgeführte Analyse der Dateien gibt jedoch Zweifel auf, dass sie tatsächlich von Warren Spectors Team entstanden sind. Vielmehr glauben sie, dass die geleakte Ravenholm-Karte intern bei Valve entworfen wurde. Darauf würde etwa der Ordnername "gautam" hindeuten, der sich auf den Valve-Mitarbeiter Gautam Babbar beziehen könnte. Der Designer arbeitet seit elf Jahren bei Valve. In seinem LinkedIn-Profil gibt er an, unter anderem an den beiden Episoden für Half-Life 2 mitgewirkt zu haben.

Auch die Art der Levelstruktur spricht nach Ansicht der Experten für die Entstehung bei Valve - etwa die Platzierung der NPCs und Objekte. "Es ist möglich, dass dieses Level nur eine Beispielumgebung zeigt", schreibt Polygon zur Auswertung der Dateien. Die Redakteure gehen davon aus, dass die Ravenholm-Map möglicherweise nicht für die Verwendung in einem Spiel gedacht gewesen war. Den entsprechenden Hinweis könnte das Wörtchen "Styleguide" liefern, das sich im Dateinamen der Map befindet. Die von Artists erstellten Styleguides sollen vorrangig als Inspirationsquelle für Level-Designer dienen. Unklar bleibt, zu welchem Zeitpunkt die Karte erstellt wurde.

Was enthält die unbekannte Ravenholm-Map?

Die schneebedeckte Ravenholm-Map weist auf "Magnetisierung" hin. Sollte hier die von Warren Spector angesprochene "Magnet Gun" zum Einsatz kommen? Quelle: valvetime.net Die in den geleakten Dateien enthaltene Karte zeigt eine schneebedeckte Version der ehemaligen Minenstadt Ravenholm. Die Dataminer haben bei ihrer Analyse kleine Rätsel, gescriptete Sequenzen und Hinweise auf Kämpfe entdeckt. Laut Valvetime stürzt der Spieler auf dieser Map mit einer Gondel über einem Lagerhaus ab und trifft die beiden Charaktere Scooter und Duncan. Neben einem Bahnhof befinden sich auf der Karte auch andere Gebäude. In den Straßen tobt ein Kampf zwischen den Soldaten und Rebellen. Auf der Karte sollen sich zudem diverse Objekte mit den Bezeichnungen "Magnet" und "Magnetisierung" befinden. Vorstellbar, dass an an diesen Stellen die "Magnet Gun" hätte zum Einsatz kommen sollen, die Warren Spector im oben angeführten Interview erwähnte. Dass Junction Point Zugriff auf den Styleguide hatte und damit experimentierte, lässt sich nicht ausschließen. Final geklärt werden konnte das bislang nicht.