Bis zu 43.000 Dollar Strafe - Hacks sind in Südkorea nun illegal

Ein neues Gesetz wurde in Südkorea verabschiedet, das einige Gamer sicherlich stutzig machen wird. Ab dem 21. Juni sollen Videospiel-Hacks in Südkorea illegal sein. Laut PVPLive wurde im Dezember ein Gesetzt verabschiedet, welches das Hacken von Spielen unter Strafe stellt. Ob damit auch Mods für Spiele gemeint sind ist bisher unbekannt, das Gesetzt scheint jedoch auf Hacks abzuzielen, die die Spielerfahrung anderer Mitspieler negativ beeinflussen. Sogenannte Scripts sind bei Pro-Spielern in Südkorea ganz besonders beliebt: Sie erlauben es dem Spieler, jedes Mal perfekt zu Zielen oder sich wiederholende Aufgaben automatisch abzuschießen.

In Südkorea ist der E-Sport auch gleichzeitig Volkssport - in den Turnieren geht es meist um eine Menge Geld, weshalb manchen Spielern jedes Mittel recht ist, um zu gewinnen. Gerade erst wurde ein Bestechungsskandal bekannt, welcher ein südkoreanisches Turnier des Helden-Shooters Overwatch überschattete. Anscheinend ist das Gesetz auch ein Versuch, einen faireren E-Sport zu ermöglichen - das Gesetz könnte jedoch alle südkoreanischen Videospiel-Fans negativ beeinflussen. Da der Gesetzestext sehr breit auszulegen ist, könnte die südkoreanische Regierung nicht nur Cheats auf professionellen Turnieren und in Online-Spielen verbieten, sondern auch Mods oder privaten Servern einen Riegel vorschieben.

Quelle: pvplive