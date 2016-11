Lethal VR: ​Launch-Trailer zum VR-Arcade-Shooter

12.11.2016 um 14:15 Uhr Schützentraining in VR ermöglicht Lethal VR von Team 17. Der Launch-Trailer zeigt die virtuelle Schießbude in Aktion. In der Rolle als FBI-Rekrut müssen sich Spieler im Rahmen unterschiedlicher Schießstand-Übungen beweisen. Lethal VR ist zunächst für HTC Vive via Steam erhältlich. Eine Umsetzung für Playstation VR soll jedoch ebenfalls folgen.

