Seit einigen Jahren befindet sich Virtual Reality nun auf dem Vormarsch. Mit Headsets wie PlayStation VR, Oculus Rift und HTC Vive dürfen wir uns bereits in virtuellen Umgebungen umsehen, während spezielles Controller-Zubehör sogar bereits für händische Interaktion sorgt. Trotzdem ist es bis zur völligen Immersion noch ein weiter Weg - und der Entwickler CloudGate Studio könnte jüngst einen weiteren Schritt zum Erreichen dieses Ziels getan haben. "Dies war unser erstes Experiment dahin gehend, ob wir dir einen vollwertigen VR-Avatar geben können", ließt die Beschreibung eines kürzlich veröffentlichten YouTube-Videos des Studios.

In diesem demonstriert Steve Bowler, ein Mitarbeiter des Unternehmens, wie der Entwickler mithilfe zweier "Vive"-Brillen von HTC einen vollständigen menschlichen Körper in VR simuliert. Wie genau das angestellt wird, erklärt der Entwickler nicht, doch das Ergebnis ist ungemein beeindruckend: Neben herkömmlichen Kopf- und Handbewegungen reagieren auch alle anderen Körperteile des Mitarbeiters in der virtuellen Realität nach Vorbild realer Bewegungen. Simpel ausgedrückt: Wenn der Mann sein Knie anhebt, tut dies auch sein Avatar in der digitalen Umgebung - ebenso, wenn er einen Fußtritt macht oder tanzt. Selbst sein Körper lässt sich in der virtuellen Realität zuverlässig ertasten. CloudGate Studios arbeitet derzeit am VR-Dinosaurierspiel "Island 359", das es bereits bei Steam als Early-Access-Fassung gibt.

Via Eurogamer