Half-Life: Programmcode weist auf Virtual-Reality-Ableger hin

Erscheint Half-Life 3? Oder Half-Life für VR? Zumindest Letzteres scheint durchaus im Rahmen des Möglichen zu liegen - entsprechende Gerüchte kursieren seit Monaten durch die Weiten des Internets. Angeheizt werden die Spekulationen um einen VR-Ableger im Half-Life-Universum jetzt von "Valve News Network". Das auf Valve-Nachrichten spezialisierte Magazin berichtet, dass der Programmcode der Steam-App Destinations geändert wurde. Dem Magazin zufolge wurde ein alter Programmcode mit einem neuen ersetzt. Valve News Network deutet die Änderungen als klare Hinweise auf die Entwicklung eines Half-Life VR.

Bereits zuvor sollen Entwickler mit Elementen aus Half-Life experimentiert haben, um einen Virtual-Reality-Ableger zum Ego-Shooter-Meilenstein zu programmieren. Entsprechende Programmzeilen sollen schon vor Monaten in der Destinations-App gefunden worden sein. Das Programm dient der Erstellung von Inhalten für VR-Brillen, etwa HTC Vive. Durch das aktuelle Update der App soll auch der Programmcode eine Aktualisierung erfahren haben.

Das Valve News Network mutmaßt anhand der Code-Aktualisierungen, dass sich die Entwicklung von Half-Life VR in einem fortgeschrittenen Stadium befinden könnte. Übrigens wurden in den Programmzeilen Hinweise zu verschiedenen Waffen und anderen Elementen im Spiel entdeckt, berichtet die Webseite derstandard.at. Seitens Valve wurde ein Half-Life für Virtual Reality bislang nicht angekündigt. Entsprechend sollte diese Meldung mit Vorsicht genossen werden. Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle.