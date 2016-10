Gwent: The Witcher Card Game: Closed-Beta-Duell im Video

30.10.2016 um 12:15 Uhr Gwent ist das beliebte Minispiel aus The Witcher 3 und wird 2017 als eigenständiges Kartenspiel erscheinen. Unsere Redakteure Felix Schütz und Wolfgang Fischer haben sich in die Closed-Beta gestürzt und direkt ein sehr knappes Duell ausgefochten. Ausserdem zeigen wir euch was man bereits jetzt in der Closed-Beta neben Freundschaftsduellen und Zufallsbegegnungen erledigen kann.

