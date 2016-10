Seit einigen Tagen ist es soweit: Witcher-Fans und Kartenspielfreunde, die einen PC oder eine Xbox One ihr Eigen nennen, dürfen sich in Rahmen der offiziellen Closed-Beta von Gwent: The Witcher Card Game bereits ordentlich Karten um die Ohren pfeffern. Wer den Startschuss und den damit einhergehenden Livestream der Entwickler von CD Projekt Red verpasst hat, muss sich nicht grämen: Unsere PC-Games-Redakteure Felix Schütz und Wolfgang Fischer haben sich anlässlich der Testphase einmal zusammengesetzt, und für euch ein äußerst knappes Kartenduell ausgefochten. Auch was die Beta neben Freundschaftsduellen und Zufallsbegegnungen noch so hergibt, verraten sie euch im über 15 Minuten langen Video.



Die geschlossene Betaphase von Gwent: The Witcher Card Game soll noch bis zum Frühjahr 2017 laufen - neben den bisherigen Plattformen PC und Xbox One soll zu einem späteren Zeitpunkt auch die PlayStation 4 dazu kommen. Auf der offiziellen Webseite darf man sich derweil noch für die Beta auf den beiden bislang freigeschalteten Plattformen registrieren. Wer einen fachmännischen Ersteindruck zum Kartenspiel der Witcher-Macher möchte, kann sich bereits unseren umfangreichen Vorschauartikel ansehen, ebenfalls verfasst von Felix Schütz. Für weitere Hintergründe, Informationen, Ankündigungen, Bilder, Trailer und mehr rund um Gwent: The Witcher Card Game aus dem Hause CD Projekt Red besucht ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite.