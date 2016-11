Es ist eine etwas merkwürdige Zeit, um seinen Hut zu nehmen, doch Damien Monnier verkündete über Twitter, dass er nun CD Projekt Red verlässt. Damien Monnier war der Lead Designer des kommenden Online-Kartenspiels Gwent: The Witcher Card Game.

Es ist eine seltsame Zeit für eine Kündigung, da sich Gwent momentan in der Betaphase befindet und der Lead Designer sicher noch einiges zu tun hat, um die Beta in einen Releasezustand zu bringen. Über die Gründe seines Weggangs wollte Damien Monnier aber nicht sprechen. CD Projekt Red jedoch erklärte, dass man sich in beiderseitigem Einverständnis getrennt habe. Und auch, wenn Damien Monnier eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Minispiele gespielt hat, die man aus The Witcher 3: Wild Hunt kennt, so sei er nur ein Teil eines Duos gewesen und außerdem würde ein ganzes Team an Gwent arbeiten. Dennoch würden ihn mit Sicherheit einige aus diesem Team vermissen.

Damien Monnier will sich nun neuen Herausforderungen stellen. Welche das sein werden, das verriet er noch nicht. Gwent: The Witcher Card Game wird für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Ein Releasetermin steht aktuell noch nicht fest.

Quelle: Eurogamer