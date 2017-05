Gwent: The Witcher Card Game: Termin der Open Beta bekannt

Am 24. Mai 2017 wird die Open Beta des aus dem RPG The Witcher 3: Wild Hunt bekannten Online-Kartenspiels Gwent: The Witcher Card Game für PC, Xbox One und PlayStation 4 starten.

"Die öffentliche Beta ist der nächste Schritt im Entwicklungsprozess unseres Spiels und wir empfinden es als Ehre, diesen gemeinsam mit allen, die uns bislang begleitet haben, zu erleben", so Benjamin Lee, Development Director bei CD Projekt Red. "Gleichzeitig

ist es für viele neue Spieler eine gute Gelegenheit, Gwent erstmals auszuprobieren und wir freuen uns darauf, zusammen an den weiteren Verbesserungen des Spiels zu arbeiten", fügt Lee hinzu.

Am selben Tag findet ab 21 Uhr ein Live-Stream mit den Entwicklern über Twitch statt. Dort erfahrt ihr dann mehr über die offene Testphase. Diese bringt einen sogenannten Wipe mit sich. Der bisher erspielte Fortschritt wir für alle Spieler zurückgesetzt, sodass alle auf demselben Stand und unter gleichen Bedingungen beginnen können. Wer bereits an der geschlossenen Beta teilgenommen

hat, der wird für die investierte Zeit Kartenfässer und weitere Ingame-Belohnungen erhalten.

Um die Open Beta von Gwent vorzubereiten, endet die Closed Beta am 22. Mai. Dann sind die Server wartungsbedingt bis zum 24. Mai offline.

Quelle: Pressemeldung