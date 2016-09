Gwent: The Witcher Card Game: Server-Stresstest vor der Beta angekündigt

Noch vor der Closed Beta können interessierte Spieler und Fans von Hexer Geralt einen ersten Blick auf das kommende Online-Kartenspiel Gwent: The Witcher Card Game werfen.

Um für stabile Server zu sorgen, wird CD Projekt Red am 23. September (17:00 bis 21:00 Uhr) und 27. September (20:00 bis 0:00 Uhr) den "Kill the Servers"-Testlauf veranstalten. Bei diesem sollen die Server des Onlinespiels so richtig zum Glühen gebracht werden, um eine ausführliche Performance-Analysen durchführen zu können. Auf der offiziellen Website von Gwent ist es möglich, sich für diesen Stresstest anzumelden.

CD Projekt Red erklärt aber, dass man beim Stresstest keine inhaltlich komplette Version des Spiels sehen werde. Außerdem könne es noch zu technischen Problemen kommen. Wer ausführliche Gameplay-Eindrücke des Spiels haben möchte, der soll besser bis zur Beta warten. Diese wird am 25. Oktober starten.