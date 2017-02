Das Kartenspiel Gwent: The Witcher Card Game befindet sich seit Oktober des vergangenen Jahres in der Closed Beta für PC und Xbox One. Für alle Spieler, die bislang noch keinen Zugriff erhalten haben, gibt es nun Grund zur Freude. Wie das Entwicklerteam CD Projekt Red bekannt gegeben hat, findet noch in dieser Woche der Wechsel in die Open Beta von Gwent statt. Dadurch werden auch alle Fortschritte der Spieler (Kartensammlung und Fortschritt) vollständig zurückgesetzt. CD Projekt Red möchte zum Start der Open Beta allen Spielern gleiche Chancen bieten, weshalb sämtliche Werte zurück auf Null gesetzt werden.

Alle Teilnehmer der Closed Beta werden trotzdem mit einigen Belohnungen beschenkt. Das Entwicklerteam hat dazu eine kleine Liste veröffentlicht:

Alle Karten-Fässer, die mit echtem Geld gekauft wurden, werden wieder zum Inventar hinzugefügt

Startend von Spieler-Level 5 gibt es für alle fünf Level insgesamt zwei Karten-Fässer

Zwei Karten-Fässer für jeden aufgestiegenen Rang im Ranglisten-Modus

Alle End-Season-Belohnungen bleiben erhalten

Alle Geschenke, die während der Closed Beta von CD Projekt Red verschenkt wurden, bleiben erhalten

Bis zum Ende der Woche werden alle Spieler, die sich im Jahr 2016 für Gwent: The Witcher Card Game registriert haben, Zugriff zur Beta des Kartenspiels erhalten. Weitere Einladungen folgen dann in den kommenden Tagen. Mit dem heutigen Update wird zudem die neue Fraktion "Nilfgaard" - zusammen mit 60 neuen Karten - veröffentlicht. Weitere Meldungen zu Gwent: The Witcher Card Game findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gwent