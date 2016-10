Am heutigen Mittwoch beginnt der geschlossene Beta-Test zu Gwent: The Witcher Card Game. Die Anmeldung ist nach wie vor auf der offiziellen Webseite möglich. Diese erste Testphase soll voraussichtlich bis Frühjahr 2017 dauern. Daran anschließen wird eine für jedermann offene Beta-Testphase. Die Closed Beta ist vorerst nur auf der von Hersteller CD Projekt selbst betriebenen Download-Plattform GOG.com für PC und via Game-Preview auch auf der Xbox One verfügbar.

Später soll die Closed Beta zu Gwent: The Witcher Card Game aber auch noch im Microsofts Store für Windows 10 und für die PS4 zugänglich gemacht werden. Bei Steam wird Gwent: The Witcher Card Game offenbar erst zum finalen Release erhältlich sein, der für das kommende Jahr geplant ist. Die Beta-Systemanforderungen sind, was für eine Spiel dieser Art nicht anders zu erwarten war, niedrig. An Sprachen stehen Englisch, Polnisch, Deutsch, Französisch, Russisch und Portugiesisch zur Auswahl. Weitere News und Infos zum RPG-Ableger findet ihr auf unserer Themenseite zu Gwent: The Witcher Card Game.



Minimale Hardware Empfohlene Hardware Betriebssystem Windows 7/8/8.1/10 (64-Bit) Windows 7/8/8.1/10 (64-Bit) CPU Intel Celeron G1820 / AMD A4-7300 Intel Core i3 6100 / AMD FX-6300 RAM 2 GB 4 GB Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 oder NVIDIA GeForce GT 7900 / AMD Radeon R5 330 oder Radeon HD 4650 NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R7 265 Festplatte 4,5 GB 4,5 GB