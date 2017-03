Guardians of the Galaxy: The Telltale Series: Releasetermin von Episode 1 bekannt

Fans der Guardians of the Galaxy dürfen sich auf ein besonders spannendes Jahr freuen. Nicht nur startet am 27. April der neue Film Guardians of the Galaxy Vol. 2, im selben Monat könnt ihr auch die erste Episode der Adventure-Serie von Telltale Games spielen.

Wie das Entwicklerstudio bekannt gab, dürft ihr euch die erste Episode "Tangled Up in Blue" ab dem 18. April für PC, Playstation 4, Xbox One sowie iOS- und Android-Geräte herunterladen. Am 5. Mai wird dann eine Retailfassung in den Handel kommen, in welcher ihr Episode 1 auf Disc sowie den Season Pass mit Download-Codes für alle vier weiteren Episoden findet. Diese dürft ihr euch dann direkt bei Release der jeweiligen Episoden herunterladen.

Am Donnerstag erscheint außerdem ein neuer Trailer zum Spiel Guardians of the Galaxy, welcher euch auf das kommende Abenteuer einstimmen soll, in dem weder Action noch Humor zu kurz kommen. Streicht euch also den 18. April rot im Kalender an, wenn ihr das Telltale-Adventure spielen wollt.

Quelle: Telltale Games