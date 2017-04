Am heutigen 18. April erscheint mit "Tangled Up in Blue" die erste Episode von Guardians of the Galaxy: The Telltale Series. Das in Kooperation mit Marvel entstandene Adventure erzählt eine brandneue Geschichte, basiert also nicht auf den Kinofilmen. Protagonist ist der Star-Lord. Gemeinsam mit Gamora, Drax, Rocket und Groot macht er sich auf die Suche nach einem Artefakt von unaussprechlicher Macht. Dummerweise wollen skrupellose Gegenspieler das Alien-Relikt ebenfalls in ihre Finger bekommen.

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series wird zunächst nur als Download für PC, PS4, Xbox One, Google Android und Apple iOS erhältlich sein. Ab 5. Mai steht dann auch die sogenannte Season-Pass-Disc im Handel, die Zugriff auf "Tangled Up in Blue" und die vier noch folgenden Episoden gewährt. Direkt im Anschluss könnt ihr euch den Launch-Trailer zu Episode 1 ansehen. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Guardians of the Galaxy: The Telltale Series.