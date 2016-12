Guardians of the Galaxy: Telltale kündigt Adventure zur Marvel-Reihe an

Telltale Games hat auf den Game Awards 2016 in der vergangenen Nacht tatsächlich ein Spiel zu Marvel's beliebter Comic-Buchreihe Guardians of the Galaxy enthüllt. Ganz überraschend kam die Ankündigung indes nicht. Mitte November machte eine Liste der Synchronsprechergewerkschaft SAG-AFRA die Runde, auf der Guardians of the Galaxy: The Telltale Series bereits aufgeführt war. So "top secret" wie Telltale es in seinem Blogbeitrag (siehe Quellenlink) darstellt, war das Projekt dann doch nicht mehr.

Guardians of the Galaxy setzt auf die bewährte Telltale-Adventure-Formel. Wie man es von The Walking Dead oder The Wolf Among her kennt, liegt der Fokus auf dem Storytelling. Die Interaktionsmöglichkeiten sind beschränkt. Geplant sind fünf Episoden. Der Startschuss soll schon "bald" fallen. Das lässt einen Staffelstart Anfang 2017 vermuten. Auch einen Retail-Release in Form einer sogenannten Season-Pass-Disc wird es geben. Sonstige Details fehlen noch fast völlig. Wir wissen nur, dass der Spieler in die Rollen verschiedener Protagonisten schlüpfen wird. Im Anschluss könnt ihr euch den ersten Teaser zu Guardians of the Galaxy: The Telltale Series ansehen.

Quelle: Telltale