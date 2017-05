Guardians of the Galaxy: Telltale-Episode 2 kommt im Juni

Wie Telltale Games auf seiner offiziellen Seite mitteilt, wird die zweite Episode von "Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series" mit dem Namen "Under Pressure" am 6. Juni 2017 für PlayStation 4, Xbox One, PC, iOS und Android veröffentlicht.

In "Under Pressure" müssen die Guardians herausfinden, wie sie die Macht ihres geheimnisvollen neuen Relikts unter Kontrolle bekommen können. Dabei stehen ihnen zwielichtige alte Freunde und unfreiwillige neue Verbündete zur Seite. Gespannt darf man auch auf den Verlauf schwelender Konflikte innerhalb des Teams sein.

"Guardians of the Galaxy: The Telltale Series" erzählt die Geschichte um Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot. Inmitten einer Schlacht entdecken die Wächter der Galaxie ein mächtiges Artefakt und jeder von ihnen hat einen ganz eigenen Grund, sich das geheimnisvolle Relikt unter den Nagel zu reißen. Und da wäre ja auch noch ein unheimlicher Feind, der alles daran setzt, das Artefakt ebenfalls sein zu nennen.

Quelle: Telltale Games