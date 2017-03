Telltales Guardians of the Galaxy: Erste Screenshots & Sprecher-Infos

Telltale Games hat erste Screenshots zu Guardians of the Galaxy veröffentlicht. Ihr findet die vier Bilder in unserer Galerie. Zu sehen ist unter anderem Star-Lord, der die Rolle des Protagonisten übernimmt. Vertont wird dieser von Scott Porter, der bereits in The Walking Dead zu Hören war. Außerdem als Sprecher in Guardians of the Galaxy dabei: Emily O'Brien (Mittelerde: Mordors Schatten) als Gamora, Nolan North (Uncharted) als Rocket, Brandon Paul Eells (Watch Dogs) als Drax, und Adam Harrington (The Wolf Among Us, League of Legends) als Groot.





Auf der heute beginnenden Bostoner PAX East wird Telltale Guardians of the Galaxy gemeinsam mit Bill Rosemann von Rechteinhaber Marvel Games präsentieren. In der kommenden Woche dann, auf der SXSW in Austin, dürfen anwesende Messebesucher die erste Episode von Guardians of the Galaxys erstmals via Crowd-Play-Feature anspielen. Wann der Startschuss für die Staffel fallen soll, ist nach wie vor nicht bekannt. Bislang ist der Launch-Zeitraum nur ungenau mit "2017" angegeben. Alle weiteren News und Infos zum nächsten Telltale-Adventure findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Guardians of the Galaxys.