Guardians of the Galaxy: Regisseur hätte den dritten Teil fast abgelehnt (Spoiler)

Gleich vorweg: Diese Meldung enthält Spoiler zur Handlung von Guardians of the Galaxy 2. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, überlegt euch also, ob ihr weiterlesen wollt.

James Gunn, der Regisseur der ersten beiden "Guardians of the Galaxy"-Filme gab in einem Facebook Q&A bekannt, dass er sich nicht sicher war, ob es einen dritten Teil der Filmreihe unter seiner Leitung geben würde. Grund dafür sei das Ableben des Blauhäuters Yondu, welcher von Michael Rooker gespielt wurde. Dieser Charakter wird nach seinem heldenhaften Tod am Ende des zweiten Teils in der Fortsetzung natürlich keine tragende Rolle mehr spielen. Das sei für Gunn sehr schwer gewesen: "Es gab keine schwerere Entscheidung für mich, als Yondu im zweiten Teil zu töten. Michael Rooker, so schlecht ich ihn manchmal auch behandle, ist einer meiner engsten Freunde. Das Letzte, was ich tun wollte, war in Zukunft einen Film ohne ihn zu drehen. Ich habe Guardians of the Galaxy Teil 3 fast abgelehnt - ich konnte mir einen Film ohne ihn nicht vorstellen."

Die Entscheidung fiel Gunn besonders schwer, da ihn und Rooker eine tiefe Freundschaft verbindet. Das spiegelt sich auch in der Filmographie der beiden wieder. Kaum einen Film gibt es, den Gunn bisher ohne Rooker gedreht hat. Warum er sich letztendlich doch dazu entschied, Yondu sterben zu lassen, erklärte er in einem Interview mit Entertainment Weekly: "Ich habe eine Reihe an Enden geschrieben, in denen Yondu nicht stirbt. Es gab andere Ansätze - in einem wird er in der letzten Minute gerettet, obwohl er sich opfern will. Viele solcher Entwürfe habe ich zu Papier gebracht. Und dann wurde mir klar, dass das verlogen war. Das war nicht seine Geschichte. Für mich ist es das Wichtigste einen Film zu machen, der die ehrlichste mögliche Geschichte erzählt - dabei ist es egal, ob es ein Indie-Film für 500.000 Dollar wird, oder ein Blockbuster für 200 Millionen Dollar."

Am Ende entschied sich Gunn also aufgrund der Story dafür, Yondu auf der großen Leinwand sterben zu lassen. Auch an Guardians of the Galaxy Vol. 3 wird er wieder mitarbeiten, als Drehbuchautor und Regisseur. Die Geschichte, die er erzählen wolle, sei eine Triologie. Ein vierter Teil sei jedoch möglich - dann aber mit einem anderen Team.

Quelle: Entertainment Weekly, Facebook