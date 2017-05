Guardians of the Galaxy Vol. 2: Gestrichenes Tony Stark-Easter Egg enthüllt

Seit Ende April läuft mit Guardians of the Galaxy Vol. 2 der Nachfolger des Marvel-Films rund um Chris Pratt (Star Lord) in den deutschen Kinos. Nun hat Regisseur James Gunn über Facebook einige interessante Details zum Film verraten. Demnach war ursprünglich ein besonderes Tony Stark-Easter Egg sowie ein Cameo-Auftritt von Schauspieler Nathan Fillion geplant. Im vergangenen Jahr wurde ein mysteriöses Filmposter für einen Tony Stark-Film veröffentlicht. Das Bild zeigt Nathan Fillion getarnt unter dem Decknamen Simon Williams. Laut Regisseur Gunn sollte nicht nur dieses Plakat in Guardians of the Galaxy Vol. 2 zu sehen sein.



Die Szene wurde aus dem Film gestrichen, weil sie nicht zum Fluss des Films passte. Das Plakat sollte im Film während eines Simon Williams-Filmfestival präsentiert werden - inklusive Cameo-Auftritt von Nathan Fillion. Die Figur Simon Williams ist auch unter dem Namen Wonder Man bekannt und stammt aus den Comics der Avengers-Reihe. Regisseur James Gunn kann sich Schauspieler Fillion perfekt für diese Rolle vorstellen. Weitere Meldungen zu Guardians of the Galaxy Vol. 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Filmstarts