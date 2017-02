Der französische Publisher Focus Home Interactive hat soeben einen ersten Teaser-Trailer zu Greedfall veröffentlicht. Gameplay-Szenen aus dem Fantasy-Rollenspiel enthält der etwa eineinhalb Minuten dauernde Clip allerdings noch nicht. Kein Wunder, wurde Greedfall doch gerade erst vor wenigen Tagen angekündigt. Entwickelt wird Greedfall ebenfalls in Frankreich, nämlich von Spiders (The Technomancer, Bound by Flame). Der Release ist erst für 2018 auf PC, PS4 und Xbox One geplant.

Greedfall spielt in einer alternativen Variante des 17. Jahrhunderts. Die Menschheit verfügt über magische Fähigkeiten und lebt - meist zumindest - friedlich im Einklang mit riesigen mystischen Wesen, den sogenannten Guardians. Klingt nach geradezu paradiesischen Zuständen. Dummerweise grassiert in der Welt von Greedfall eine tödliche Seuche, für die es natürlich noch kein Gegenmittel gibt. Die Aufgabe des Spielers beziehungsweise dessen Avatar besteht nun darin, eben dieses auf einer abgelegenen Insel zu suchen. Viele weitere Hintergrundinformationen liefert unsere Vorschau zu Greedfall.