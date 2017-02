Imperialismus, das Videospiel: In Greedfall erlebt ihr hautnah mit, wie Kolonialmächte Ureinwohner um Land und Ressourcen bringen - auf einer von fünf unterschiedlichen Fraktionen begehrten Insel mit magischer Flora und Fauna. Das Fantasy-Rollenspiel von Entwickler Spiders (The Technomancer) befindet sich aktuell noch in einem sehr frühen Stadium, bei einem Interview verrieten die französischen Macher erste Details. So soll Greedfall erneut keine Open-World-Umgebung bieten, die einzelnen Levels fallen aber sehr groß aus und bieten viel Raum zum Erkunden - ein neuer Fokus im ansonsten bekannten RPG-Konzept, das Spiders zuvor in Spielen wie Mars: War Logs und Bound by Flame angewendet hat. Eine Schnellreisefunktion an Lagerfeuern erinnert an Crystal Dynamics Rise of the Tomb Raider.

Greedfall bietet eine Charaktererstellung zu Beginn, dort legt ihr unter anderem das Geschlecht des Helden fest. Quelle: Spiders Die Spielwelt ist vom 17. Jahrhundert inspiriert, als Sohn oder Tochter eines einflussreichen Adeligen führt ihr eine Expedition auf eine jüngst entdeckte Insel an. Auf dem Eiland wird das Gegenmittel für eine tödliche Seuche vermutet - doch die Einheimischen sowie andere Eroberer (darunter eine religiöse Fraktion und eine Gruppe von Wissenschaftlern mit radikalen Methoden) stehen der Beschaffung des Serums im Weg. Der Spieler hat in Greedfall die Wahl, welcher Gruppierung er sich anschließt; Entscheidungen im Story-Verlauf haben Auswirkungen auf die Endsequenz. Je nach Verhandlungsgeschick findet ihr eine friedliche Lösung für den Konflikt oder verschafft einer der Fraktionen einen Vorteil - Naturliebhaber können sich auch auf die Seite der Einheimischen schlagen.

Die ursprünglichen Inselbewohner in Greedfall verfügen über eine besondere Form der Magie und leben im Einklang mit riesigen Kreaturen, sogenannten Guardians (zu Deutsch: Wächtern). Diese Giganten treten als Bossgegner auf und verfügen über eine eigene Quest - in deren Rahmen sollen findige Spieler auch auf eine gewaltfreie Konfliktlösung als Alternative zum Kampf stoßen.

Gefechte finden in Echtzeit statt, auf Knopfdruck aktiviert ihr eine Zeitlupenfunktion. Neben Degen, Äxten und anderen Nahkampfinstrumenten stehen auch Pistolen und Gewehre zur Verfügung. Unterstützt werdet ihr von zwei Begleitern; insgesamt habt ihr in Greedfall die Wahl zwischen fünf NPC-Gefährten. Entwickler Spiders verspricht Dialoge, Auftragsketten und Romanzen für jeden Kameraden. Dazu soll das Skillsystem für Held und Begleiter große Freiheit bei der Wahl der Fähigkeiten bieten. Erste Screenshots gibt es noch nicht, nur Artworks und einen ersten Rendertrailer zu Greedfall. Der Release für PC, Playstation 4 und Xbox One soll 2018 erfolgen.