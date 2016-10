Ursprünglich sollte das im letzten Jahr angekündigte Gravity Rush 2 für die PlayStation 4 am 2. Dezember 2016 erscheinen, doch daraus wird nun offenbar nichts: Wie Game Director Keiichiro Toyama über den PlayStation Blog offiziell angekündigt hat, müssen Fans des PS-Vita-Klassikers einige Wochen länger auf den Nachfolger warten - bis zum 18. Januar 2017. Die Entwicklung verlaufe glatt, so die Verlautbarung, das Team wolle das Spiel jedoch "zum bestmöglichsten Zeitpunkt" veröffentlichen: "Gravity Rush 2 ist der Abschluss von Kats Reise, deshalb möchten wir den Spielern genug Zeit geben, tief in ihre Geschichte einzutauchen. Da wir außerdem eine Menge Arbeit in die Online-Funktionen gesteckt haben, die asynchrone Spielerinteraktion ermöglichen, wollen wir, dass so viele Spieler wie möglich den Titel zur selben Zeit spielen."

Eine kleine Wiedergutmachung möchte der Entwickler den Wartenden für die Verschiebung aber immerhin bieten: Anders, als ursprünglich geplant, soll der Story-DLC zu Gravity Rush 2 nun vollkommen kostenfrei veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche Geschichte, die in der Welt von Gravity Rush 2 spielt. Wer die Wartezeit noch ein wenig überbrücken will, kann sich so lange schon einmal einige Gameplay-Szenen zum Spiel ansehen, die Sony bereits auf seiner Paris Games Week-Pressekonferenz im vergangenen Jahr präsentierte. Für zukünftige Ankündigungen, Informationen, Bilder und Trailer rund um Gravity Rush 2 haltet ihr auch weiterhin unsere Themenseite im Auge.

Quelle: PlayStation Blog via Dualshockers