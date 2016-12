Gravity Rush 2: Sehenswerter Anime erzählt die Vorgeschichte zum PS4-Actionspiel

Sony hat den versprochenen Animationsfilm zu Gravity Rush 2 am gestrigen 2. Weihnachtsfeiertag veröffentlicht. Gravity Rush: The Animation - Overture erzählt, was zwischen dem Originalspiel aus dem Jahr 2012 (seit Anfang dieses Jahres auch für PS4 erhältlich) und dem in Kürze erscheinenden Nachfolger passiert ist. Produziert wurde der Film vom bekannten japanischen Anime-Studio Khara (Rebuild of Evangelion, Persona 4: The Animation).

Gravity Rush 2 erscheint nach einer ziemlich kurzfristigen Verschiebung am 18. Januar 2017. Wer das Actionspiel vorbestellt, kann sich über ein einzigartiges Kostüm für Protagonisten Kat, ein exklusives PS4-Design und den Soundtrack als beiliegende Goodies freuen. Schon kurz vor Weihnachten hat Sony eine Demoversion zu Gravity Rush 2 im Playstation Network veröffentlicht, falls ihr nicht die Katze im Sack kaufen wollt. Immerhin kostet Gravity Rush 2 Vollpreis. Es handelt sich also nicht um einen Budget-Titel. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Gravity Rush 2.