Rund 14 Jahre sind ins Land gegangen, seit Grand Theft Auto: Vice City für die PlayStation 2 und anschließend noch für diverse weitere Systeme veröffentlicht wurde. Dass der Zahn der Zeit durchaus seine Spuren am einstigen Fanliebling aus dem Hause Rockstar Games hinterlassen hat, muss auch dem ungarischen Animator Balazs Kalocsai aufgefallen sein. Auf seinem YouTube-Kanal Majami Hiroz: Welcome to the '80s hat der Achtziger-Enthusiast ein Video veröffentlicht, das als Fake-Intro einer Neuauflage von GTA Vice City daherkommt. Nicht nur das Rockstar-Logo und die Opening-Credits hat Kalocsai in noch schrilleren Neonfarben der Zeitperiode neu gestaltet, auch die eigentliche Spieleröffnung präsentiert er in seiner angeblichen Definitive Edition von Vice City in stark aufgemöbelter Optik. Hier werden Original-Assets des Spiels mit eigens kreierten Modellen, passenden VHS-Effekten und einem Hauch Max Payne 3 gemischt - und das Ergebnis kann sich sehen lassen.



Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, kann einmal Kalocsais YouTube-Kanal durchstöbern - Majami Hiroz: Welcome to the '80s entpuppt sich als wahre Goldgrube für Fans der Thematik und offenbart noch etliche sehenswerte Videos, darunter stimmungsvolle Vice-City-Trailer mit Legofiguren, Fake-Vergleiche von GTA 5 zwischen PS4, PC und dem C64 und zahlreiche Projekte, die sich andere Videospiele zum Thema nehmen, darunter Mass Effect, Max Payne, L.A. Noire und Far Cry 3: Blood Dragon.

Via Kotaku