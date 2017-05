GTA San Andreas: Youtuber verspachtelt 9.000 Kalorien Fast Food

Matt Stonie hat ein Faible für Wettessen und zeigt auf seinem Youtube-Kanal allerlei "Food Challenges". 50 Donuts in knapp 11 Minuten, ein Glas Nutella in unter 4 Minuten - und viele mehr. Jetzt nahm sich der Kampfesser ein Videospiel zum Vorbild: die Fast-Food-Bestellung von Big Smoke aus GTA San Andreas. Der ließ es im Rahmen der Mission "Drive-Thru" nämlich reichlich krachen. Allerdings natürlich beim fiktiven Restaurant Cluckin' Bell - die Bestellung lässt sich also nicht ohne Weiteres nachvollziehen. Auf Basis von Fan-Recherchen zum tatsächlichen Umfang der Big-Smoke-Bestellung stellte sich Stonie ein Festmahl zusammen, das es aber zumindest garantiert in sich hat.





Dass diese Food Challenge mit über 9.000 Kalorien nicht einmal zu den Kalorien-reichsten für Matt Stonie gehört, macht die von verschiedenen Fast-Food-Restaurants zusammengestellte Killer-Mahlzeit aus Burgern, Pommes, Pommes, Burgern, Pommes und Zuckertrunk nicht weniger imposant. Stonie verdrückt das alles in knapp 35 Minuten.