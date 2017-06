Publisher Sony hat im Rahmen der diesjährigen E3 2017 in Los Angeles bekannt gegeben, dass Gran Turismo: Sport noch in diesem Jahr für PlayStation 4 erscheinen wird. Nun sorgt die neueste Ausgabe des offiziellen PlayStation Magazins in Großbritannien für neue Spekulationen unter den Fans. Demnach wird darin der Release von Gran Turismo: Sport für den 16. November 2017 gelistet. Entwickler Polyphony Digital hat diesen Termin allerdings noch nicht bestätigt.

Ursprünglich sollte Gran Turismo: Sport am 16. November 2016 und damit genau ein Jahr vor dem nun genannten Release für PlayStation 4 erscheinen. Allerdings musste das Team rund um Producer Kazunori Yamauchi die Rennsimulation verschieben, um verschiedene Dinge am Spiel weiter zu perfektionieren. Bereits in der Vergangenheit hat das offizielle PlayStation Magazin einen Release verraten. Dabei handelte es sich um Shadow Warrior 2, das am 19. Oktober 2016 veröffentlicht wurde. Das Magazin listete den Termin vorab für den 16. Oktober 2017 und lag damit nur drei Tage daneben. Weitere Meldungen und Videos zu Gran Turismo: Sport findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: WCCFtech