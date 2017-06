Gran Turismo: Sport: Neuer Trailer bestätigt Release in 2017

Fans der Rennsimulation Gran Turismo: Sport warten bereits seit einiger Zeit auf den finalen Release des Titels. Nachdem das Spiel ursprünglich bereits Ende 2016 hätte erscheinen sollen, gab es nun auch auf der E3 2017 in Los Angeles kein genaues Erscheinungsdatum für den Racer von Entwickler Polyphony Digital. Noch vor der E3-Pressekonferenz von Sony wurde in der vergangenen Nacht ein neuer Trailer zu Gran Turismo: Sport präsentiert. Daraus geht hervor, dass das Rennspiel nun im Herbst 2017 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen wird.

Das neue Video trägt den Namen "Join the Human Race" und macht noch einmal deutlich, dass es sich bei Gran Turismo: Sport um ein kompetitives Rennspiel handelt, das den Fokus auf Online-Rennen setzt. Die Rennsimulation erhält unter anderem auch PlayStation 4 Pro-Support und wird dort in dynamischem 4K mit HDR bei 60 Bildern pro Sekunde laufen. Ein spezieller Modus für PlayStation VR wird ebenfalls an Bord sein. Weitere Meldungen und Videos zu Gran Turismo: Sport findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7