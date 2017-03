In den vergangenen Wochen wurde es etwas ruhig um die kommende Rennsimulation Gran Turismo Sport für PlayStation 4. Nachdem der Titel ursprünglich im Jahr 2016 erscheinen sollte, wurde der nächste Ableger der berühmten Rennsport-Reihe auf einen bislang unbekannten Termin in 2017 verschoben. Nun melden sich Publisher Sony und das Entwicklerteam von Polyphony Digital jedoch mit einem neuen Trailer und mehreren Screenshots zurück.

Die zeigen das Fahrzeug "Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo", das in dieser Woche auf der Genfer Motor Show 2017 erstmals vorgestellt worden ist. Für das Design ist der ehemalige Rennfahrer Emerson Fittipaldi (Formel 1 & Indy 500) verantwortlich, der in Zusammenarbeit mit Pininfarina und dem deutschen Unternehmen HWA AG am Auto gearbeitet hat. Der Sportwagen wird in Zukunft in limitierter Auflage produziert und verkauft. Besitzer von Gran Turismo Sport werden ebenfalls mit dem neuen Fahrzeug um die verschiedensten Strecken der Welt fahren können. Der "Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo" wird exklusiv in der kommenden Rennsimulation spielbar sein. Den Trailer sowie alle neuen Screenshots gibt es unterhalb dieser Meldung. Weitere Informationen und Videos zu Gran Turismo Sport findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers