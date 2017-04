Gran Turismo Sport: Auch Sony gibt Porsche-Deal bekannt, erster Trailer

Nur wenige Tage nach Konkurrent Microsoft (Forza Horizon 3) hat nun auch Konkurrent Sony eine Partnerschaft mit Porsche bekannt gegeben. Im kommenden PS4-Rennspiel Gran Turimso Sport werden deshalb auch Edelkarossen aus Zuffenhausen zur Auswahl stehen. Tatsächlich bestätigt wurde bislang allerdings nur der Porsche 911 GT3 RS. Eben diesen gibt es auch im neuen Gameplay-Trailer zu Gran Turismo Sport zu sehen, der fast fotorealistische Renneindrücke vom Nürburgring vermittelt.

Wann Gran Turismo Sport denn nun in finaler Form erscheint, ist nach wie vor unbekannt. Einen (neuen) Release-Termin gibt es nicht. Eigentlich war die Veröffentlichung bereits für Ende des vergangenen Jahres geplant. Daraus wurde aus Qualitätsgründen aber doch nichts. Immerhin ist Gran Turismo Sport Mitte dieses Monats in die geschlossene Beta-Testphase gestartet, scheint also gute Fortschritte zu machen. Alle weiteren News und Infos findet wie üblich auf der Themenseite zu Gran Turismo Sport.

Quelle: Polyphony Digital