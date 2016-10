Google: Saftige Preise für Pixel-Smartphones bekanntgegeben 

Am gestrigen Abend hat Google endlich seine neuen Flaggschiff-Smartphones Pixel und Pixel XL offiziell enthüllt. Die Geräte sollen mit intelligenter Software, wertiger Verarbeitung aus Aluminium und Glas und leistungsstarker Technik aufwarten - und dafür verlangt Google offenbar auch entsprechend hohe Preise beim Endkunden: So soll das Pixel in der 5-Zoll-Ausführung mit 32 Gigabyte internem Speicher bereits mit 759 Euro zur Kasse beten, die 128-GB-Version soll 869 Euro kosten. Wer es etwas größer mag, muss entsprechend mehr Geld auf die Ladentheke legen: Das 5,5 Zoll große Pixel XL soll mit 32 GB internem Speicher bereits 899 Euro kosten, wer 128 GB sein Eigen nennen will, muss ganze 1009 Euro hinblättern. Eine 64-GB-Variante soll es bei den genannten Ausführungen vorerst nicht geben.

Mit den angekündigten Smartphones spielt Google zumindest preislich in der absoluten Smartphone-Oberliga mit - zum Vergleich: Das Gerät ist genauso teuer wie das kürzlich veröffentlichte Konkurrenzprodukt iPhone 7 in seiner teuersten Variante, während frühere Smartphones aus dem Hause Google noch deutlich günstiger daherkamen. So kostete das Nexus 5 bei seiner Vorstellung im Jahr 2013 etwa nur 350 Euro, während zwar das Nexus 6 mit einem Preis von 650 Euro einen Ausreißer nach oben unternahm, das Nexus 5X dafür hierzulande aber wieder "nur" 479 Euro kostete. Das Nexus 6P bat bei Veröffentlichung immerhin wieder mit 699 Euro zur Kasse, doch mit den aktuellen Preisen liegt das neueste Google-Smartphone deutlich über diesem Preissegment. Das Pixel könnt ihr in all seinen Ausführungen im Google-Store begutachten.

Quelle: Curved