Google: Presseeinladungen für "Pixel Phone"-Event wurden versendet

In rund zwei Wochen wird Google seine neuen Smartphone-Flaggschiffe aus der neuen Pixel-Reihe vorstellen. Dafür hat das Unternehmen nun Einladungen an verschiedene Pressevertreter verschickt, die am 04. Oktober 2016 nach San Francisco zu einer speziellen Präsentation eingeladen werden. Zudem hat Google ein Teaser-Video veröffentlicht sowie eine eigene Internetseite gestartet. Das entsprechende Video zum kommenden Event könnt ihr euch hier einmal ansehen:



Aktuelle Spekulationen gehen davon aus, dass Google im Oktober zwei neue Smartphones mit unterschiedlicher Größe vorstellen wird. Vor etwa einem Jahr fand ebenfalls eine Präsentation von Google mit technischen Neuheiten statt. Unter anderem wurde damals eine neue Generation von Chromecast sowie ein neues Pixel C-Tablet vorgestellt. Möglicherweise wird das Unternehmen auch in diesem Jahr neue Versionen dieser Geräte präsentieren - aktuelle Gerüchte deuten unter anderem auf einen 4K-fähigen Chromecast hin. Darüber hinaus könnte Google ein neues DayDream VR-Headset sowie eine Überarbeitung von Google Home (Konkurrent zu Amazon Echo) im Rahmen des Events vorstellen. Das Google Pixel-Event wird am 04. Oktober 2016 um 18 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

Quelle: WCCFtech