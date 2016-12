God of War: ​Creative Director Barlog hat es bereits durchgespielt

Auf der E3 2016 wurde der vierte Teil von God of War mit einem ersten, opulenten Trailer enthüllt, doch seitdem wurde das PlayStation 4 exklusive Spiel wieder in den Mantel des Schweigens gehüllt. Nachdem man nun über Monate hinweg nichts mehr von dem Spiel gehört hat, und es auch vor wenigen Wochen auf der PlayStation Experience nicht thematisiert wurde, machen sich Fans und Spieler offenbar langsam Sorgen. Gibt es etwa Probleme in der Entwicklung? Wenn es nach Corey Barlog geht, seines Zeichens Creative Director bei Sonys Santa Monica Studio, ist alles in Ordnung. Nicht nur das: Offenbar will das Entwicklerteam gerade den ersten, vollständigen Durchlauf beendet, und God of War von vorne bis hinten durchgespielt haben - ein klarer Meilenstein in der Entwicklung.



@filthy_mortze ha. no…there is a whole game here. Just finished first full play through with the leads. very exciting milestone for us! — Cory Barlog (@corybarlog) 22. Dezember 2016

Der im Juni 2016 veröffentlichte Enthüllungstrailer zu God of War zeigte uns den in die Jahre gekommenen Protagonisten Kratos, der mit seinem Sohn auf die Jagd geht, bereits nach kurzer Zeit aber auf einen Dämonen trifft. Seitdem hielten sich sowohl Sony als auch die Santa Monica Studios mit Informationen zurück, Barlog ließ jedoch zwischenzeitlich verlauten, das Script zu God of War sei von einem eingestampften Star-Wars-Drehbuch inspiriert worden. Wann wir wieder etwas vom Spiel sehen werden, ist unklar - sobald sich aber etwas tut, erfahrt ihr es wie gewohnt sofort, indem ihr unsere umfangreiche Themenseite zu God of War im Auge behaltet.

Via Gamepro