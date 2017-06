Der wohl am sehnlichsten erwartete PS4-Titel derzeit ist der neueste Teil der God-of-War-Reihe rund um Antiheld, Spartaner und Kriegsgott a.D. Kratos. Ungeduldige Mythologie-Fans müssen nun allerdings ganz tapfer sein, denn die erste Nachricht, die die E3 in Sachen God of War mit sich brachte ist folgende: Der Titel erscheint leider nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst Anfang 2018. Dass die Wartezeit bis dahin eine lange ist, das zeigten die neuen Spielszenen, auf die wir im Rahmen der Sony-Pressekonferenz ein Auge werfen konnten.

God of War: Infos zur Story und zum Kampfsystem + Video (1) Quelle: Sony Was wir in Sachen Story in dem knapp fünfminütigen Trailer erfahren konnten, ist dies: Der Junge, den wir bereits aus der letztjährigen Ankündigung kennen, ist wie vermutet Kratos' Sohn. Scheinbar lastet irgendein Fluch auf dem Kind und der Halbgötter-Papa macht sich natürlich auf, seinen Filius zu retten. Dabei bereist er anders als in den Vorgängern aber nicht das antike Griechenland, sondern weitaus nördlichere Gefilde. Die germanisch-skandinavischen Götter scheinen dem Geist von Sparta aber auch nicht sonderlich freundlich gesinnt, denn eine nette Dame weist den Protagonisten darauf hin, dass diese keine "outsiders" mögen. Zudem begegnen uns im Trailer der Fenriswolf und die Midgardschlange und da wir ebenfalls einen scheinbar erschlagenen, riesigen Gott sehen, könnte es sein, dass God of War zu Zeiten des Ragnarök spielt, der nordischen Sagen-Version des Weltuntergangs - spannend, zumal uns die Midgardschlange scheinbar freundlich gesinnt ist!

God of War: Infos zur Story und zum Kampfsystem + Video (5) Quelle: Sony An den Action-Szenen hingegen lässt sich erkennen, dass sich bei den Kämpfen trotz der neuen Third-Person-Perspektive (zum Glück) nicht übertrieben viel ändert. Nach wie vor schnetzelt ihr euch wunderbar choreographiert durch Horden von Gegnern - nun eben mit einer Axt statt mit Zwillingsklingen -, gebt Feinden per brutalem Finishing Move den Rest, nutzt Elementar-Mächte (im Trailer: Eis), und nehmt besonders große Gegner mit aufwändig inszenierten Manövern in Nahaufnahme auseinander. Wahrscheinlich wieder unter dem Einsatz diverser Quicktime-Events, schließlich will der geneigte God-of-War-Spieler nicht darauf verzichten, irgendwelchen Zyklopen die Augennerven um den Hals zu wickeln.

God of War: Infos zur Story und zum Kampfsystem + Video (7) Quelle: Sony Kletterpartien sind natürlich ebenfalls wieder mit von der Partie, dabei trägt Kratos seinen Sohn übrigens auf dem Rücken, schließlich wird nicht jeder als halbgöttlicher Akrobat geboren. Ähnlich wie bei The Last of Us in den Ellie-Passagen scheint ihr übrgens wohl auch den Sohn steuern zu können. Zumindest war in mehreren kurzen Szenen zu sehen, wie der Spieler aktiv dessen Pfeil und Bogen nutzt. Wir vermuten aber mal, dass dies nur an speziellen, in der Story so vorgesehenen Stellen der Fall sein wird und ihr nicht etwa frei zwischen den beiden Exil-Griechen hin- und herschalten könnt.

