Hat Kratos das Ende von God of War 3 überlebt? Ja, sagt Santa Monica Studios, die Entwickler des God of War-Sequels für die Playstation 4, dessen Release für 2018 angesetzt ist. Demnach habe der glatzköpfige Götterschlächter erkannt, dass er unsterblich ist, und sei daraufhin für "eine nicht näher definierte Anzahl von Jahren" durch die Welt gewandert - so reist er vom antiken Griecheland ins nordische Szenario von God of War 5, das offiziell auf eine Bezifferung verzichtet und exklusiv für Sonys Playstation 4 erscheint.

God of War (2018): Kratos hat das Ende von Teil 3 überlebt (2) Quelle: Sony Kratos' Unsterblichkeit bezeichnete unser Interview-Partner auf der E3 als Fluch; God of War (2018) soll einen innerlich zerrissenen Helden darstellen, dessen Beziehung zu seinem Sohn Atreus der Fokuspunkt der Story ist. Atreus ist nicht nur im Kampf ein effektiver Helfer, der Sohnemann verfügt auch über andere Fähigkeiten, die ihn im Rahmen der Erzählung unabdingbar machen. So spricht Atreus die Sprache der Nordmänner und kann auch mystische Wesen wie die Midgardschlange aus dem E3-Trailer verstehen. Außerdem liest er dem Spieler und Kratos in God of War fremde Runen vor, die in den großräumigen Hub-Levels verstreut sind. Und schließlich könnt ihr den God of War-Sohn Atreus auch noch selbst mit neuen Waffen wie einem Bogen ausrüsten; die Upgrade-Mechanik samt Crafting erstreckt sich damit auf Vater und Filius.

Mit Blick auf die Götterwelt der God of War-Mythologie gibt sich Santa Monica Studios wage. Demnach existierten in der Welt von Kratos mehrere Götter-Pantheons parallel; am Ende von God of War 3 hatten Spieler und Held so gut wie alle übernatürlichen Gestalten im antiken Griechenland auf brutalste Weise ausgeschaltet. Die toten Götter sollen im neuen God of War aber keine Rolle mehr spielen. Tatsächlich ist der 2018-Release als eine Art Reboot anzusehen: Man müsse die alten Spiele nicht kennen, um die neue Story um Kratos zu verstehen. Wer die Hintergründe kennt, wird aber dennoch viele Hinweise auf die Vorgänger entdecken.

God of War erscheint 2018, einen genauen Releasetermin hat Publisher Sony noch nicht genannt. Alle Fakten gibt's im Video-Überblick: