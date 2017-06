God of War: ​Offizielle Webseite mit ausführlichen Details zum Spiel

Anfang des kommenden Jahres 2018 dürfen sich Fans auf einen neuen Ableger der beliebten God of War-Reihe für PlayStation 4 freuen. Kurz nach der Präsentation auf der diesjährigen E3 2017 in Los Angeles hat Publisher Sony nun die offizielle Webseite zum Exklusivtitel gestartet. Dort lassen sich ausführliche Informationen zu vielen verschiedenen Bereichen des Spiels der Sony Santa Monica Studios finden.

Die Geschichte von God of War handelt erneut von Protagonist Kratos, der nun gemeinsam mit seinem Sohn Atreus durch nordische Länder zieht. Kratos ist nicht nur Beschützer von Atreus, sondern gleichzeitig auch sein Mentor und bringt ihm verschiedene Fähigkeiten bei, um in einer Welt voller Feinde und Monster zu überleben. Erstmals wird der Exklusivtitel in einer Third-Person-Ansicht spielbar sein. Eine neue Hauptwaffe sowie unterschiedliche Fähigkeiten sind ebenfalls an Bord.

Für den Soundtrack von God of War ist Bear McCreary verantwortlich, der bereits für seine Werke mit Battlestar Galactica und The Walking Dead bekannt ist. Seit knapp zwei Jahren arbeitet der amerikanische Musiker an den Melodien des Exklusivtitels. Als Creative Director fungiert Cory Barlog, der bereits an den Hauptteilen God of War 1-3 in unterschiedlichen Rollen zum Einsatz kam. Viele weitere, ausführliche Informationen findet Ihr auf der offiziellen Webseite sowie auf unserer Themenseite zu God of War.