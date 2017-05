God of War (2017): Gerüchte zum Release widersprüchlich

Spiele ohne Releasetermin haben es so an sich, dass man sich nicht sicher sein kann, wann sie erscheinen. Wieder schießen Gerüchte ins Kraut, die über die Veröffentlichung von God of War für die PS4 spekulieren. Während Gamingbolt sich auf einen portugiesischen Online-Händler bezieht und mit einem Release am 14. September 2017 rechnet, tippt The Wolf Hall auf 2018. Die Quelle für das Gerücht letzterer Webseite ist der Twitter-Account des Kratos-Sprechers Christopher Judge. Der änderte seine Profilbeschreibung kürzlich und vermerkte in den Klammern hinter dem Spielenamen nicht mehr 2017, sondern 2018. Es ist damit zu rechnen, dass Sony im Rahmen der E3-Pressekonferenz weitere Informationen zu God of War kommuniziert und eventuell ein Erscheinungsdatum nennt.

Quelle: Gamingbolt / The Wolfhall