God of War: Erste Werbetafeln in Spanien - Release noch 2017?

Im Rahmen der E3 2016 in Los Angeles hat Publisher Sony im vergangenen Juni einen neuen Ableger der God of War-Reihe mit einem spektakulären Gameplay-Trailer angekündigt. Seitdem gab es bislang kaum neue Informationen zum kommenden PlayStation 4-Titel vom Entwicklerteam der Sony Santa Monica Studios. Umso überraschender ist daher die nun gestartete Marketing-Kampagne in Spanien. Zum anstehenden Vatertag wurden dort verschiedene Werbeflächen mit einem Plakat zu God of War ausgestattet. Unter anderem hat bereits der spanische Twitter-Account von PlayStation eines der vielen Werbetafeln auf Twitter geteilt.



Übersetzt lautet der Slogan auf dem Plakat in etwa: "Mein Vater ist besser als deiner!". Unter dem Logo lässt sich zudem die Botschaft "Schönen Vatertag!" finden. Auf einem weiteren Plakat in einer U-Bahn-Station in Madrid gibt es weitere Details zu entdecken. Demnach hat der Titel ein PEGI-Rating ab 18 Jahren erhalten. Üblicherweise lässt sich in solchen Fällen der Begriff "Provisional" unter dem Logo finden, da das Spiel meist noch nicht final getestet wurde. Auf dem Werbeplakat ist dieser Begriff jedoch nicht zu sehen. Dies könnte bedeuten, dass God of War bereits von der PEGI (Pan European Game Information) getestet worden ist.

Der Start einer Marketing-Kampagne deutet meist auf einen anstehenden Release eines Titels hin. Im Fall von God of War wurde von Sony jedoch bislang kein Zeitraum genannt. Vor wenigen Wochen sind bereits erste Gerüchte zu einem möglichen Release im Jahr 2017 aufgetaucht. Christopher Judge (Synchronsprecher für Protagonist Kratos) hat über Twitter bekannt gegeben, dass God of War noch in diesem Jahr erscheinen wird. Und auch Game Director Cory Barlog sprach zuletzt über die Tatsache, dass ich der Titel nun von Anfang bis Ende spielen lässt. Neue Details werden auf der kommenden E3 2017 in Los Angeles erwartet. Weitere Meldungen und Videos zu God of War findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Twitter / Reddit