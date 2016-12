Gigantic: Open Beta des MOBA-Shooter-Mix ist gestartet!

Es ist soweit: Nach mehreren Closed-Beta-Wochenenden ist nun die Open Beta des Shooter-MOBA-Mix Gigantic gestartet. Ihr braucht nun keinen Zugangskey mehr, um mitzuspielen. Ladet euch das Spiel einfach herunter, meldet euch an und spielt mit!

Anschließend solltet ihr euch das Tutorial ansehen und danach erst einmal in der Übungsarena ein wenig trainieren. So macht ihr euch mit dem Spiel, der Steuerung und den Funktionen vertraut. Daraufhin schaut ihr euch die Fortune Cards an. Daber handelt es sich um tägliche Aufgaben, durch welche ihr an Crowns (die Ingame-Währung im Spiel), Rubine (eine Premiumwährung, mit welcher ihr neue Helden und Skins schneller freischalten dürft) und und Prestige (der Rang eures Accounts) kommt. Dann stürzt ihr euch in die taktischen aber dennoch actionreichen Multiplayergefechte.

In der Open Beta dürft ihr außerdem das neue Quick-Upgrade-System ausprobieren. Über dieses könnt ihr euch schnell zwischen zwei Upgrades entscheiden, sofern ihr Punkte übrig habt, um diese dafür auszugeben. Zu den weiteren Änderungen der Open Beta gehört auch eine Anpassung an den Focus Skills. Während ihr diese bisher mit einem einzigen Button auslösen konntet, müsst ihr jetzt zwei drücken. Beim ersten Drücken versetzt sich der Held in den Fokus-Status, der zweite Druck löst den Skill dann aus.

Daneben gibt es noch eine Menge weiterer Anpassungen, Optimierungen, Fixes und Änderungen, welche unter anderem auf dem Feedback der Tester aus den Closed-Beta-Phasen basieren. Gigantic befindet sich natürlich auch jetzt noch in der Beta, ihr dürft also noch keine finale Version erwarten.

Quelle: Twitter