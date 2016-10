Das zweite Closed-Beta-Wochenende des Online-Spiels Gigantic wird am Donnerstag, den 03. November 2016 um 17 Uhr deutscher Zeit für PCs mit Windows 10 sowie Xbox One starten. Dies gab Publisher Perfect World Europe heute über die offizielle Webseite bekannt. Vor rund einer Woche hatten Spieler zum ersten Mal die Möglichkeit das Shooter-MOBA im Rahmen eines Beta-Tests auszuprobieren. Am kommenden Wochenende wird das Entwicklerteam von Motiga eine neue Version mit neuen Funktionen und vielen Änderungen veröffentlichen.

Zweites Beta-Wochenende zu Gigantic angekündigt. (9) Quelle: Motiga Insgesamt acht Helden werden den Spielern zum Start der Beta zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich um vier bereits aktivierte Helden - Lord Knossos, Mozu, Tyto der Flinke und Vadasi - sowie vier zufällige Helden, die eurer Sammlung hinzugefügt werden. Mit der gesammelten Währung im Spiel können weitere Helden nach Wunsch aktiviert werden. Die Partien werden auf den Karten Geisterriff, Himmelsfeste und Sirenenstrand ausgetragen. Darüber hinaus wird es ein neues Tutorial und eine Trainingsarena geben, in der Spieler ihre Fähigkeiten testen können. Zum zweiten Testwochenende werden natürlich weitere angemeldete Spieler eingeladen. Wer bereits in der ersten Phase dabei war, gehört auch ab Donnerstag zum ausgewählten Teilnehmerfeld. Weitere Meldungen zu Gigantic findet Ihr auf unserer Themenseite.