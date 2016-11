Gigantic: Open Beta zum MOBA-Shooter-Mix beginnt in Kürze

Wie Publisher Perfect World Entertainment und Entwickler Motiga bekannt geben, startet Gigantic am 8. Dezember in die offene Beta-Testphase. Die Vorabversion wird für PCs mit Windows 10 und Xbox One verfügbar sein. Cross-Platform-Gefechte werden bereits möglich sein. Die finale Version von Gigantic wird übrigens auch mit älteren Versionen von Microsofts Betriebssystem kompatibel sein. Der Release ist für 2017 geplant.

Zurück zur Gigantic - Open Beta: Diese wird eine wechselnde Charakterrotation aus 16 Helden und die drei Karten Sirenenstrand, Geisterriff und Himmelsfeste bieten. Laut James Phinney, Motigas Vice President of Product Development, wird die Open Beta "eine aufregende Phase für das Projekt" werden. Man freue sich "auf die Zusammenarbeit mit den Spielern, um Gigantic gemeinsam fertigzustellen." Weitere News und Infos zum Mix aus MOBA und Third-Person-Shooter findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Gigantic.

Quelle: Motiga