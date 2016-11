Gigantic schon vor Release spielen: Jetzt Betakeys für das 4. Beta-Wochenende abstauben

Das vierte Beta-Wochenende für Gigantic steht bevor: Vom 01. bis 05. Dezember geben sich Tausende Spieler auf PC und Xbox One ordentlich auf die Mütze. Damit auch ihr mitmischen könnt, verlosen wir jeweils 1.000 Keys für PC (Windows 7/8) und Xbox One - Windows-10-Anwender benötigen keinen Code, denn die Beta steht auf dem aktuellen Microsoft-Betriebssystem für alle offen. Um einen der begehrten Beta-Keys zu erhalten, folgt ihr den untenstehenden Links und den Bildschirmanweisungen. Die Codes lassen sich - je nach gewählter Plattform - auf Xbox One und über den Arc-Client einlösen.

Hinweis: Habt ihr bereits an den vorherigen Beta-Tests von Gigantic teilgenommen, seid ihr für das vierte Wochenende bereits spielberechtigt. Ihr müsst lediglich den neuen Gigantic-Client über Arc, Xbox One beziehungsweise den Windows Store (Windows 10) herunterladen.

Wir verlosen jeweils 1.000 Beta-Keys für Gigantic auf PC und Xbox One.Quelle: Motiga

Hinweise zur vierten Gigantic-Beta

Beginn: Donnerstag, den 01. Dezember, um 18 Uhr

Ende: Montag, den 05. Dezember, um 9:00 Uhr

Plattform (benötigt Beta-Key): Arc-Client für PC, Xbox One

Offen für alle: Windows 10 Store (sucht nach Gigantic)

Was ihr an diesem Wochenende erwarten könnt

4 vorgestellte Helden: Beckett, Imani, Wu, Griselma

Beckett, Imani, Wu, Griselma 4 zufällige Helden: Jeder Spieler kann aus vier weiteren zufällig freigeschalteten Helden auswählen. (Keine Sorge, ihr könnt beim Spielen Währungen erhalten, mit denen sich weitere Helden freischalten lassen!)

Jeder Spieler kann aus vier weiteren zufällig freigeschalteten Helden auswählen. (Keine Sorge, ihr könnt beim Spielen Währungen erhalten, mit denen sich weitere Helden freischalten lassen!) 3 Karten: Geisterriff, Himmelsfeste, Sirenenstrand

Geisterriff, Himmelsfeste, Sirenenstrand Keine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA): Teilt das Spiel mit euren Freunden! Streamt, zeichnet auf, macht Screenshots und teilt das alles mit der Community! Ihr könnt auch eure Lieblingsmomente auf Twitter und den offiziellen Forum teilen!

Teilt das Spiel mit euren Freunden! Streamt, zeichnet auf, macht Screenshots und teilt das alles mit der Community! Ihr könnt auch eure Lieblingsmomente auf Twitter und den offiziellen Forum teilen! KEIN Wipe des Fortschritts: Macht da weiter, wo ihr aufgehört habt. Ihr könnt alle Helden spielen, die ihr letztes Wochenende freigeschaltet habt!

Schnell mitmachen: Beta-Key für Gigantic abstauben



Und so löst ihr die Keys ein (die glücklichen Gewinner erhalten die Anleitung zusammen mit ihrem Beta-Key zusätzlich via E-Mail). Hinweis: Im Falle des Gewinns erhaltet ihr die E-Mail mit eurem Key sofort zugeschickt!

PC Xbox One Windows 10 (kein Code notwendig) 1. Lade Arc herunter und installiere es 1. Starte deine Xbox One 1. Ruft den Store auf. 2. Logge dich in Arc ein 2. Scrolle von der Startseite aus nach rechts zum Store 2. Sucht nach Gigantic 3. Klicke auf das Zahnrad-Symbol im oberen Menü 3. Wähle unter Spiele die Option „Code verwenden” 3. Ladet den neuen Client herunter 4. Wähle „Ein Produkt aktivieren” aus 4. Wähle „25-stelligen Code eingeben” aus 4. Startet das Spiel 5. Gib deinen Code ein 5. Gib den 25-stelligen Code über die Bildschirmtastatur ein und wähle „Eingabe” / 6. Fertig 6. Wähle "Bestätigen" /

Viel Glück wünscht euch die PC Games-Redaktion.