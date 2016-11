Gigantic: Epische Multiplayer-Schlachten am Wochenende - schnappt euch euren Betakey

Ein buchstäblich gigantisches Ereignis steht bevor: Ab dem 3. November ab 17 Uhr startet die zweite Closed-Beta-Runde zum MOBA Gigantic - und ihr könnt dabei sein! Wir verlosen nämlich jeweils 1.000 Keys für PC (Arc-Installer notwendig) und Xbox One. Zockt ihr über Windows 10, könnt ihr alternativ auch einen von 300 Keys für den Microsoft Store abgreifen. Größere Änderungen am Gameplay und der Spielbalance hat Entwickler Motiga dieses Mal nicht vorgenommen. Stattdessen dient die Testphase am Wochenende zum Kennenlernen des Spielkonzepts und Testen eurer PvP-Fähigkeiten. Und das solltet ihr vor der Teilnahme wissen:

Infos zur Beta

Beginn des Beta-Wochenendes: Donnerstag, 03.11. um 17:00 Uhr MESZ

Donnerstag, 03.11. um 17:00 Uhr MESZ Plattformen: Arc, Windows 10, Xbox One

Neue Spielinhalte

NEUE Fertigkeitsspezialisierungen: Passt eure Helden mit neuen Fertigkeitsverbesserungen an.

Passt eure Helden mit neuen Fertigkeitsverbesserungen an. NEUES TUTORIAL: Lernt die Mechaniken von Gigantic und springt anschließend in die ...

Lernt die Mechaniken von und springt anschließend in die ... NEUE TRAININGSARENA: Testet euer Können (und eure Fertigkeiten) in der neuen Trainingsarena.

Testet euer Können (und eure Fertigkeiten) in der neuen Trainingsarena. NEUE Schnellhinweise: Kommuniziert (und redet) mit euren Gruppenmitgliedern mithilfe der Schnellhinweise.

Eine Geheimhaltungsvereinbarung (kurz: NDA) gibt es nicht! Ihr könnt Screenshots, Videos und Streams also gerne mit anderen Spielern rund um den Globus teilen! Wichtiger Hinweis: Arc-Nutzer werden am Wochenende gemeinsam mit anderen Arc-Nutzern spielen können. Plattformübergreifendes Spielen ist hingegen zwischen Nutzern von Windows 10 und Xbox One möglich.

Wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr nur dem Link zum Gigantic-Artikel auf der Webseite unseres Schwestermagazins pcgames.de folgen. Wir wünschen euch viel Glück!

