Vor wenigen Tagen war es endlich soweit und Paramount veröffentlichte den von Fans der Vorlage heiß erwarteten ersten Trailer der kommenden Realverfilmung von Ghost in the Shell. Wie das immer bei popkulturellen Kultobjekten der Fall ist, waren die Reaktionen gemischt - auf Stimmen, welche die äußerst originalgetreue Umsetzung der ersten Szenen lobten, kamen ähnlich viele eher enttäuschte Reaktionen von Langzeitfans. Dass das Werk unter der Regie von Rupert Sanders zumindest im Trailer allerdings durchaus einige Szenen vorweist, die so auch direkt aus dem Anime-Original aus dem Jahr 1995 stammen könnten, hat nun ein imgur-Nutzer bewiesen, der einige Gifs mit direkten Szenenvergleichen erstellte. Und siehe da: Zumindest in Sachen Bildkomposition und Inhalt kommt die Neuverfilmung dem unter Fans heiß geliebten Original mitunter äußerst nah.



Wie Polygon berichtet, hatte Regisseur Rupert Sanders schon früher verlauten lassen, mit Ghost in the Shell eine möglichst originalgetreue Umsetzung der Anime-Vorlage kreieren zu wollen. Einer der vorherrschenden Unterschiede stach Kennern der Vorlage in Form des Ganzkörperanzugs der von Scarlett Johansson verkörperten Protagonistin ins Auge, der im Film etwas weniger freizügig und körperbetont ausfällt als im Original. Wie nah der Film der Vorlage tatsächlich kommen wird, bleibt abzuwarten: Ghost in the Shell soll am 30. März 2017 in die deutschen Kinos kommen. Für weitere Informationen und zukünftige Trailer haltet ihr wie gewohnt unsere verlinkte Themenseite im Blick.

Via Polygon