GfK Charts: Tekken verteidigt Spitze, Dirt 4 bleibt hinter Wipeout

Tekken 7 kämpft in den offiziellen deutschen PS4- und Xbox One-Charts mit zahlreichen neuen Top-Titeln um die Gunst der Gamer. In den von GfK Entertainment ermittelten Charts, bleibt das Prügelspiel jedoch weiterhin an der Spitze beider Hitlisten. Den meisten Rückenwind bringt The Elder Scrolls Online: Morrowind mit, das jeweils auf Rang drei debütiert.

Dirt 4 fährt mit der Day One Edition an die fünfte (PS4) bzw. zweite Stelle (Xbox One). Auf der Sony-Konsole entscheidet die Wipeout - Omega Collection das Racerduell klar für sich und düst auf Rang 2.

Im PC Games-Ranking übernimmt Grand Theft Auto V das Kommando von Overwatch - Origins Edition (jetzt Rang zwei). The Elder Scrolls Online: Morrowind (sechs) und Dirt 4 (neun) starten unter den besten Zehn. Auf PS3 und Xbox 360 (Call of Duty: Black Ops 2) sowie Nintendo Wii (Mario Kart Wii Selects) hat sich nichts getan.

Quelle: GfK