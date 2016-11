In Zusammenarbeit mit dem Premium-Markenhersteller be quiet! verlosen wir drei flüsterleise Hardware-Pakete, die ihr gewinnen könnt! Als Premium-Markenhersteller von Netzteilen, Gehäusen und Kühlungsprodukten für Desktop-PCs arbeitet be quiet! unaufhörlich daran, seine Produkte weiter zu entwickeln.

Ihr wollt gewinnen? Die folgenden Produkte warten auf euch:

Paket 1: Dark Base Pro 900 | Orange + Dark Power Pro 11 | 1.000W + Dark Rock Pro 3

Paket 2: Silent Base 800 | Window Silber + Power Zone | 850W + Silent Loop | 240mm

Paket 3: Silent Base 600 | Window Black + Pure Power 9 | 500W CM + Pure Rock Slim

be quiet!: Jetzt mitmachen und flüsterleise Hardware vom deutschen Silence-Experten gewinnen! Quelle: be quiet!

Um zu gewinnen, müsst ihr nur folgende Frage beantworten:

Mit der Silent Loop hat be quiet! in diesem Jahr seine erste AiO-Wasserkühlung auf den Markt gebracht. In welchen drei Größen ist diese erhältlich?

A) 120, 240 und 280mm

B) 120, 240 und 280cm

C) 120, 240 und 280m

Die richtige Antwort schickt ihr bitte zusammen mit eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Anschrift per E-Mail an gewinnspiele@pcgames.de, Betreff: be quiet!. Der Einsendeschluss ist der 3. Dezember 2016 um 23:59 Uhr. Ihr braucht Hilfe? Dann schaut doch einmal auf der offiziellen Seite von be quiet! vorbei und werft einen genaueren Blick auf die neuen Produkte. Und wenn Ihr dann immer noch nicht genug von be quiet! habt, besucht doch mal die be quiet! Facebook-Seite. Hier erfahrt Ihr als Erster von neuen Aktionen und verpasst keine Neuigkeit. Alle Gewinnspielprodukte findet ihr in der Galerie am Ende dieser Zeilen.

Dark Base Pro 900 Orange

Das be quiet! Dark Base Pro 900 Orange ist das perfekte Gehäuse für alle, die höchsten Standard erwarten wenn es um Modularität, Kompatibilität und Design ihrer Systeme geht. Mainboard- und HDD-Tray mit erweiterten Einbaumöglichkeiten

Drei nahezu unhörbare be quiet! SilentWings 3 Lüfter

Vier Bereiche für Wasserkühlungsradiatoren bis zu 420mm

Seitenfenster aus Temperglas, LED-Lichtleiste und Qi-Ladestation

3 Jahre Herstellergarantie

Dark Power Pro 11 850W

Das High-End Netzteil Dark Power Pro 11 von be quiet! ist enorm leistungsstark, nahezu unhörbar leise und mit 80PLUS® Platinum-Zertifikat für höchste Energieeffizienz ausgezeichnet.

Nahezu unhörbarer SilentWings® 3 135mm Lüfter

6-Pol Lüftermotor und IC-Steuerung für ruhigen Lauf auch bei geringer Drehzahl

Großer, trichterförmiger Lufteinlass für erhöhten Luftdurchsatz

Effizienz bis zu 94%

5 Jahre Herstellergarantie

Silent Base 800 Window Silver

Das be quiet! Silent Base 800 Window bietet die perfekte Symbiose aus leisem Betrieb, Kühlleistung, Benutzerfreundlichkeit und viel Platz für High-End-Hardware.

Exzellente Kühleffizienz und flüsterleiser Betrieb

Seitenpanel mit doppelverglastem Sichtfenster

3 vorinstallierte be quiet! Pure Wings 2 Lüfter

Großzügiges Platzangebot für High-End-Hardware

3 Jahre Herstellergarantie

Silent Base 600 Window Black

Das be quiet! Silent Base 600 Window bietet die perfekte Symbiose aus leisem Betrieb, Kühlleistung, Benutzerfreundlichkeit und viel Platz für High-End-Hardware.

Exzellente Kühleffizienz und flüsterleiser Betrieb

Seitenpanel mit doppelverglastem Sichtfenster

2 vorinstallierte be quiet! Pure Wings 2 Lüfter

Großzügiges Platzangebot für High-End-Hardware

3 Jahre Herstellergarantie

Dark Rock Pro 3

Dark Rock Pro 3 CPU-Kühler bieten eine immense Kühleffizienz und geräuschoptimierte Kühlungstechnologie. Die Serie mit dem besten Verhältnis von Lautstärke, Leistung und Zuverlässigkeit ist jetzt stärker als zuvor.

Sieben hochleistungsfähige kupferbeschichtete Heatpipes

Zwei SilentWings® PWM Lüfter (außen: 120mm, innen: 135mm)

Innerer Lüfter mit neun luftstromoptimierten Lüfterblättern und gleichmäßig laufendem 6-Pol Lüftermotor

3 Jahre Herstellergarantie

Silent Loop 240mm

Die Kompaktwasserkühlung Silent Loop 240mm mit der berühmten flüsterleisen be quiet! Technologie bietet leistungsstarke Kühlung für anspruchsvolle Systeme und extrem übertaktete CPUs.

Entkoppelte Reverse-Flow-Pumpe für flüsterleisen Betrieb

Zwei be quiet! Pure Wings 2 PWM Lüfter

Vollkupfer-Radiator für hohe Kühlperformance

Nachfüll-Port für lange Lebensdauer

3 Jahre Herstellergarantie

Pure Power 9 500W CM

Die Pure Power 9 Serie bietet die beste Kombination aus fortschrittlichen Features, Leistung und Qualität zu einem Preis, der in dieser Klasse seinesgleichen sucht.

Zwei starke 12V-Leitungen

Multi-GPU Unterstützung

Active Clamp + SR Technologie für stabilen Betrieb

Geräuschoptimierter 120mm be quiet! Lüfter

3 Jahre Herstellergarantie

Pure Rock Slim

be quiet! Pure Rock Slim ist besonders geeignet für leise und kompakte Multimedia- und Grafiksysteme und erzielt ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

Hohe Kühlleistung von 120W TDP

Vollkonfiguration aller RAM-Speicherbänke

Drei leistungsstarke 6mm Heatpipes mit Aluminiumkappen

Lautstärkeoptimierter 92mm be quiet! PWM Lüfter

3 Jahre Herstellergarantie