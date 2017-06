Vor rund zwei Wochen hat das Entwicklerteam von The Farm 51 bekannt gegeben, dass der Release von Get Even auf Ende Juni verschoben wird. Der Grund dafür waren keine Probleme bei der Entwicklung, sondern das Attentat im britischen Manchester. Im Horror-Abenteuer wird der Spieler aufgefordert, eine Bombe zu entschärfen. Das Studio hielt es für unangebracht, das Spiel so kurz nach den Ereignissen zu veröffentlichen. Nun hat Publisher Bandai Namco jedoch den neuen offiziellen Termin bekannt gegeben.

Demnach wird Get Even im Handel und digital in den entsprechenden Stores am 21. Juni 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Im Horror-Titel übernimmt der Spieler die Rolle von Protagonist Cole Black, der in einer verlassenen Irrenanstalt eine schwierige Aufgabe lösen muss. So muss er ein Mädchen retten, das einen Sprengsatz am Körper trägt. Doch scheinbar ist das nicht alles, was in der Irrenanstalt auf Cole Black wartet. Weitere Meldungen und Videos zu Get Even findet Ihr auf unserer Themenseite.