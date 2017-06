Get Even: Ego-Shooter-Adventure-Mix jetzt für PC und ab 23. Juni für Konsolen

Nach mehreren Jahren Entwicklungszeit ist Get Even jetzt als digitaler Download für den PC erschienen. Ab 23. Juni wird der Mix aus Ego-Shooter und Mystery-Adventure auch für PS4 und Xbox One erhältlich sein. Die Konsoleversionen gibt's auch als Box im Einzelhandel. Eigentlich war der Release bereits für vergangenen Monat geplant. Aufgrund des Manchester-Attentats mit zahlreichen Toten und Schwerverletzten wurde Get Even aber kurzfristig verschoben.

Get Even wurde von The Farm 51 entwickelt. Das in Polen ansässige Studio ist bislang durch eher mittelmäßige Titel wie Necrovision oder Deadfall Adventures aufgefallen. In Get Even übernimmt der Spieler die Rolle von Cole Black, der eine Reihe von mysteriösen Mordfällen aufklären muss. Pünktlich zum Release gibt es eine Reihe neuer Screenshots und natürlich auch einen Launch-Trailer. Ihr könnt euch Bildmaterial hier bei uns ansehen. Alle weiteren News und Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Get Even.