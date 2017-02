Genital Jousting gehört zu den ungewöhnlicheren Spielen der letzten Zeit. Die riesigen männlichen Geschlechtsteile müssen sich gegenseitig penetrieren und in verschiedenen Minispielen beweisen. Der Multiplayerspaß macht vor allem mit Freunden oder auf einer Party richtig Laune.

Das Spiel befindet sich momentan noch in der Early-Access-Phase und die Entwickler wollen während dieser Zeit immer wieder neue Updates veröffentlichen, um die Spielerfahrung zu erweitern. Dazu gehört das jüngst erschienene Date Night Update. Mit diesem werden sechs neue Aktivitäten "eingeführt", welche sich an zwei Spieler richten. Dabei ist es egal, ob ihr zu zweit in der lokalen Multiplayer-Umgebung oder über das Internet spielt. Mit dem Update könnt ihr euch gegenseitig umgeben von schönen Rosen, auf einer Bowlingbahn oder mitten in einem romantischen Picknick penetrieren.

Wer bisher noch nicht zugreifen wollte, der kann sich das Spiel aktuell mit einem "50% Penis-Rabatt" zulegen! "Genau das hatte ich mir als meinen Nachlass vorgestellt, als ich die anale Liebe erfunden habe", erklärt der heilige Saint Valentine.

Für die Zukunft sind neue Funktionen, Spielmodi, Herausforderungen und anpassbare Ausrüstungen für die digitalen Penisse geplant. Die Entwickler freuen sich außerdem über Feedback.