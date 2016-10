Gears of War: Universal Studios arbeitet an Kinofilm zum Shooter

Die Pläne um eine Verfilmung der millionenfach verkauften Videospielreihe Gears of War werden konkreter. Während eines Livestreams zum bevorstehenden Launch von Teil 4 teilte Rod Fergusson von Entwickler The Coalition mit, dass die Filmrechte jetzt beim Studio Universal Pictures gelandet sind. Gears of War: The Movie befinde sich im Pre-Production-Stadium, unter Leitung von Scott Stuber und Dylan Clark von Bluegrass Films. Die Dreharbeiten haben also nicht begonnen. Wer Regie führt, oder das Drehbuch schreibt, ist noch nicht bekannt. Es dürfte also noch eine ganze Weile dauern, bis der Film tatsächlich in den Kinos anläuft.

Was Fergusson hingegen schon verriet, ist die Tatsache, dass Gears of War: The Movie nicht direkt auf einem der Spiele basieren, sondern eine eigene Geschichte erzählen wird. Für eine 1:1-Adaption seien die Medien Videospiel und Kinofilm einfach zu unterschiedlich. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass eine Verfilmung zu Gears of War angekündigt wird. Bereits 2007 (!), und damit quasi umgehend nach dem Release des Originalspiels, einigten sich der ehemalige Rechteinhaber Epic Games (heute: Microsoft) und New Line Cinema über eine dementsprechende Kooperation. Das Filmprojekt verschwand aber schnell wieder in der Versenkung.

Quelle: Polygon